У Реалі в захваті від роботи Аррісабалаги на тренуваннях

Кепа Аррісабалага може вийти у стартовому складі на наступний матч чемпіонату Іспанії

У Реалі в захваті від роботи Кепи Аррісабалаги на його перших тренуваннях.

Про це повідомляє Marca.

Фізичний тонус гравця та його технічні навички відповідають тому, що від нього очікували.

28-річний іспанець має всі шанси вийти у стартовому складі в матчі чемпіонату проти Сельти, який відбудеться 25 серпня.

Нагадаємо, у перших двох турах ворота мадридців захищав Андрій Лунін через травму Тібо Куртуа, який ризикує пропустити весь сезон через розрив хрестоподібної зв'язки.

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