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Манчестер Юнайтед хоче продовжити контракт з Ван-Біссакою

У гравця чинний контракт закінчується влітку 2024 року
Сьогодні 09:09 219 0
Манчестер Юнайтед хоче продовжити контракт з Ван-Біссакою
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ван-Біссака, #Манчестер Юнайтед

Джерело - dailymail.co.uk.

Манчестер Юнайтед та захисник команди Аарон Ван-Біссака розпочали переговори щодо нового контракту.

Про це повідомляє MailSport.

Нова угода передбачатиме збільшення зарплатні фулбека, яка наразі становить 100 тис фунтів на тиждень.

Зазначається, що після приходу Ерік тен Гага 25-річний футболіст був близький до того, щоб покинути команду, але в підсумку йому вдалося стати ключовим гравцем складу у другій половині сезону 2022/23.

Аарон виступає за манкуніанців з літа 2019 року, коли був придбаний у Крістал Пелес за 55 млн євро.

Його чинний контракт спливає влітку 2024-го.

Раніше Ван де Бек не потрапив до заявки Манчестер Юнайтед на Лігу чемпіонів.

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