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Ліверпуль хотів обміняти Фелікса на Нуньєса

Сьогодні 09:43 252 0
Ліверпуль хотів обміняти Фелікса на Нуньєса
Фото - gettyimages
#Атлетіко Мадрид, #Ліверпуль, #Нуньєс, #Футбольні трансфери, #Жуан Фелікс

Джерело - tribuna.com.

Ліверпуль хотів підписати нападника Атлетіко Жуана Фелікса в обмін на свого нападника Дарвіна Нуньєса.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Проте всі клуби, які цікавилися 23-річним португальцем, отримували від нього однакову відповідь, що він хоче перейти лише в Барселону, тому чекатиме пропозицію саме від неї.

Окрім Ліверпуля нападником цікавився Манчестер Юнайтед, який хотів взяти його в оренду, Астон Вілла та Аль-Хілаль.

Нагадаємо, футболіст в підсумку все ж перейшов до Барселони на правах оренди.

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