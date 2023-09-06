Ліверпуль хотів обміняти Фелікса на Нуньєса

Ліверпуль хотів підписати нападника Атлетіко Жуана Фелікса в обмін на свого нападника Дарвіна Нуньєса.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Проте всі клуби, які цікавилися 23-річним португальцем, отримували від нього однакову відповідь, що він хоче перейти лише в Барселону, тому чекатиме пропозицію саме від неї.

Окрім Ліверпуля нападником цікавився Манчестер Юнайтед, який хотів взяти його в оренду, Астон Вілла та Аль-Хілаль.

Нагадаємо, футболіст в підсумку все ж перейшов до Барселони на правах оренди.