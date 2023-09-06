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Сидорчук зворушливо попрощався з Динамо

Сидорчук покинув Динамо
Сьогодні 08:10 668 0
Сидорчук зворушливо попрощався з Динамо
#Динамо Київ, #Сергій Сидорчук

Джерело - Чемпіон.

Екскапітан Динамо Сергій Сидорчук попрощався із клубом, у якому відіграв понад десять років.

Про це гравець розповів в Instagram.

"Київ — це ми. Київ — це частина мого життя. І тепер я змушений говорити про неї в минулому часі.

У 2012 році я прийшов у легендарний клуб Динамо. Здійснилась мрія простого хлопця із Запоріжжя.

У 2013 році дебютував за біло-синіх. Почалася моя динамівська історія.

У 2015 році дебютував в Лізі чемпіонів. Незабутні емоції, ще й перемогли тоді. Просто казка.

У 2017 році став капітаном команди. Статус, що став великою відповідальністю.

Були трофеї, перемоги, поразки. Різне було. Здається, ми пройшли разом через все. Гідно пройшли.

Я мав за честь працювати з кращими тренерами та грати з талановитими футболістами. Дуже пишаюся цим.

За всі роки у клубі я не вважав нормою розслаблятись чи приймати як належне своє перебування у кращому клубі країни. Мені постійно хотілось доводити, що я маю право бути тут, бути частиною легенди, бути в біло-синій родині. І я робив для цього все можливе та неможливе та свідомо присвятив 11 років життя команді, яку люблю.

Цей життєвий етап дуже цінний для мене. І я іду з цим досвідом далі. Та дякую всім за нього. Тренерам, колегам по команді, кожному працівнику клубу. Ви найкращі! Ви у серці назавжди! Дякую", — написав Сидорчук.

Нагадаємо, Сидорчук перейшов у Вестерло.

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Допис, поширений Sydorchuk Sergii 5️⃣ (@sydorchuksergii)

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