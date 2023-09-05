Стало відомо, хто стане новим капітаном Динамо

Пов'язка дістанеться Буяльському

Новим капітаном київського Динамо стане Віталій Буяльський.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Андрій Ярмоленко стане одним із віцекапітанів Динамо.

Нагадаємо необхідність призначення нового капітана у Динамо виникла після того, як команду залишив багаторічний капітан Сергій Сидорчук. Він продовжить кар'єру в бельгійському Вестерло.

30-річний Буяльський перебуває у структурі Динамо з 2010 року, за першу команду дебютував 26 травня 2013 року. Сезон 2013/2014 провів в оренді в Говерлі.