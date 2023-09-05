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Стало відомо, хто стане новим капітаном Динамо

Пов'язка дістанеться Буяльському
Сьогодні 22:54 105 0
Стало відомо, хто стане новим капітаном Динамо
#Віталій Буяльський, #Динамо Київ

Джерело - sport.ua.

Новим капітаном київського Динамо стане Віталій Буяльський.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Андрій Ярмоленко стане одним із віцекапітанів Динамо.

Нагадаємо необхідність призначення нового капітана у Динамо виникла після того, як команду залишив багаторічний капітан Сергій Сидорчук. Він продовжить кар'єру в бельгійському Вестерло.

30-річний Буяльський перебуває у структурі Динамо з 2010 року, за першу команду дебютував 26 травня 2013 року. Сезон 2013/2014 провів в оренді в Говерлі.

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