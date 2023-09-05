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Вернидуб ще сподівається підсилити Кривбас вільними агентами

Селекційна робота в криворізькому клубі триває
Сьогодні 22:10 191 0
Вернидуб ще сподівається підсилити Кривбас вільними агентами
#Юрій Вернидуб, #Кривбас

Джерело - sport.ua.

Футболісти Кривбасу поновлять тренування 7 вересня, а 10 вересня проведуть спаринг з ЛНЗ.

Про це повідомляє Sport.ua.

Після підписання останніх літніх новачків - ганців Ядома Конаду та Прінса Квабена Аду, селекційна робота продовжується. Тільки тепер в полі зору клубних скаутів будуть вільні агенти. Не виключено, що хтось з них зуміє справити враження на тренерський штаб Кривбасу.

Що ж до лазарету команди, то вже тривалий час відновлюються після травм Дмитро Семенов та Даніель Соса.

Нагадаємо, що в останньому матчі Кривбас розгромив Колос.

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