Вернидуб ще сподівається підсилити Кривбас вільними агентами

Селекційна робота в криворізькому клубі триває

Футболісти Кривбасу поновлять тренування 7 вересня, а 10 вересня проведуть спаринг з ЛНЗ.

Про це повідомляє Sport.ua.

Після підписання останніх літніх новачків - ганців Ядома Конаду та Прінса Квабена Аду, селекційна робота продовжується. Тільки тепер в полі зору клубних скаутів будуть вільні агенти. Не виключено, що хтось з них зуміє справити враження на тренерський штаб Кривбасу.

Що ж до лазарету команди, то вже тривалий час відновлюються після травм Дмитро Семенов та Даніель Соса.

Нагадаємо, що в останньому матчі Кривбас розгромив Колос.