Джерело - Чемпіон.
Кривбас здобув розгромну перемогу над Колосом у межах 6-го туру УПЛ.
Чемпіонат України - УПЛ
6 тур, 3 вересня
Колос - Кривбас 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 14 Задерака, 0:2 - 68 Понєдєльнік, 0:3 - 88 Задерака
Склади команд:
Колос: Фесюн, Цуріков, Бурда, Бондаренко, Золотов, Лучкевич, Оріховський (Мілько, 76), Богданов (Болбат, 59), Мякушко, Салабай (Безбородько, 59), Демченко (Велетень, 54)
Запасні: Горох, Пахолюк, Гончаренко, Кукош, Чорноморець, Криворучко, Гусол
Кривбас: Кліщук, Понєдєльнік (Кузик, 88), Бескоровайний, Стецьков, Дібанго, Іліч (Приходько, 74), Бізімана, Вакулко (Татарков, 88), Хомченовський, Задерака (В. Блізніченко, 88), Кожушко (Дебелко, 81)
Запасні: Маханьков, Хома, Рябов, Семотюк, Устименко, Гончарук, По
Попередження: Богданов 51, Салабай 57, Бізімана 63, Бурда 90+5
Напередодні СК Дніпро-1 зіграв унічию з ЛНЗ.
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