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Русин: Міг залишитись у Зорі, якби залишився ван Леувен

Сьогодні 21:56 207 0
Русин: Міг залишитись у Зорі, якби залишився ван Леувен
#Зоря, #Назарій Русин, #Сандерленд

Джерело - Чемпіон.

Колишній форвард Зорі Назарій Русин, який днями підписав контракт з англійським Сандерлендом, міг би залишитися в Україні.

Про це сказав сам футболіст.

"Якби в Зорі залишився Патрік ван Леувен, якби залишилася команда, то, можливо, я залишився б у Зорі ще на рік, щоб стати чемпіонами, пограти в єврокубках. Але піти в Англію - такий шанс може випасти раз у житті, було б безглуздо не спробувати.

Але у нас була дуже гарна команда. Якби ми трохи раніше зрозуміли всі вимоги Патріка, то ми могли б стати чемпіонами, я в цьому впевнений. Додати до тієї команди 2-3 людини - точно можна було боротися за титул", - сказав Русин.

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