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Кополовець підтвердив повернення у Карпати

Михайло Кополовець прокоментував повернення у Карпати
Вчора 23:10 285 0
Кополовець підтвердив повернення у Карпати
#Карпати, #Михайло Кополовець

Джерело - ua-football.com.

Ексгравець Карпат Михайло Кополовець підтвердив повернення у львівський клуб.

Про це розповів сам функціонер.

"Так, я повернувся у Карпати, тож знову буду у Львові. Це вже офіційно. Я вже на місці.

- У якій ролі працюватимете?

- Селекціонера. Її мені запропонував Мирон Богданович (Маркевич – прим. ред.).

- До львівського клубу ви повернулись через вісім з половиною років. Які відчуття?

- У Карпатах почуваюсь наче вдома. Та й чи може бути інакше? Якраз зараз знаходжусь з командою на Закарпатті, яка у даний момент веде підготовку до нового сезону", - відзначив Кополовець.

Раніше Кополовець назвав несподівану кандидатуру на посаду президента УАФ.

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