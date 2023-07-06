Кополовець підтвердив повернення у Карпати

Ексгравець Карпат Михайло Кополовець підтвердив повернення у львівський клуб.

Про це розповів сам функціонер.

"Так, я повернувся у Карпати, тож знову буду у Львові. Це вже офіційно. Я вже на місці.

- У якій ролі працюватимете?

- Селекціонера. Її мені запропонував Мирон Богданович (Маркевич – прим. ред.).

- До львівського клубу ви повернулись через вісім з половиною років. Які відчуття?

- У Карпатах почуваюсь наче вдома. Та й чи може бути інакше? Якраз зараз знаходжусь з командою на Закарпатті, яка у даний момент веде підготовку до нового сезону", - відзначив Кополовець.