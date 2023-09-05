Тренер Динамо увійшов у штаб збірної України

Ребров поповнив штаб збірної України тренером Динамо

Тренер з фізичної підготовки київського Динамо Віталій Кулиба увійшов до тренерського штабу Сергія Реброва.

Про це повідомляє пресслужба киян.

38-річний фахівець повернувся до національної збірної України після 11-річної паузи.

Кулиба вже приєднався до тренувального табору збірної у польському місті Тшебниця. У перші дні підготовки до матчів відбору на Євро-2024 з Англією (9 вересня) та Італією (12 вересня) новий-старий тренер збірної з фізпідготовки проводив для гравців відновлювальні вправи, вправи на гнучкість, розтягнення та активацію м’язів.

Раніше збірна України назвала заявку на матчі проти Англії та Італії.