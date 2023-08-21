Збірна України назвала заявку на матчі проти Англії та Італії

Сергій Ребров оголосив список гравців, які будуть готуватися до вересневих матчів збірної України

Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров оголосив склад команди, яка візьме участь у підготовчому зборі та кваліфікаційних матчах Євро-2024 проти Англії та Італії.

Про це повідомляє УАФ.

Склад національної збірної України

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва — Шахтар Донецьк), Денис Попов, Олександр Тимчик (обидва — Динамо Київ), Віталій Миколенко (Евертон Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Сергій Кривцов (Інтер Маямі, США), Богдан Михайліченко (Динамо Загреб, Хорватія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко (усі — Динамо Київ), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі — Шахтар Донецьк), Олександр Зінченко (Арсенал Лондон, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Михайло Мудрик (Челсі Лондон, Англія).

Нападники: Роман Яремчук (Брюгге, Бельгія), Артем Довбик (Жирона, Іспанія), Владислав Ванат (Динамо Київ).

Національна команда розпочне свій збір 3 вересня у Тшебниці — передмісті Вроцлава. Саме в цьому польському місті синьо-жовті проведуть матч зі збірною Англії 9 вересня. Вже 12 вересня, українці зіграють з Італією на Сан-Сіро у Мілані.

Нагадаємо, збірна України піднялась на шість сходинок у рейтингу ФІФА.