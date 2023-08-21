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Збірна України назвала заявку на матчі проти Англії та Італії

Сергій Ребров оголосив список гравців, які будуть готуватися до вересневих матчів збірної України
Сьогодні 13:38 222 0
Збірна України назвала заявку на матчі проти Англії та Італії
#Сергій Ребров

Джерело - uaf.ua.

Головний тренер національної збірної України Сергій Ребров оголосив склад команди, яка візьме участь у підготовчому зборі та кваліфікаційних матчах Євро-2024 проти Англії та Італії.

Про це повідомляє УАФ.

Склад національної збірної України

Воротарі: Георгій Бущан (Динамо Київ), Анатолій Трубін (Бенфіка Лісабон, Португалія), Андрій Лунін (Реал Мадрид, Іспанія).

Захисники: Микола Матвієнко, Юхим Конопля (обидва — Шахтар Донецьк), Денис Попов, Олександр Тимчик (обидва — Динамо Київ), Віталій Миколенко (Евертон Ліверпуль, Англія), Ілля Забарний (Борнмут, Англія), Сергій Кривцов (Інтер Маямі, США), Богдан Михайліченко (Динамо Загреб, Хорватія).

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко (усі — Динамо Київ), Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, Єгор Назарина (усі — Шахтар Донецьк), Олександр Зінченко (Арсенал Лондон, Англія), Віктор Циганков (Жирона, Іспанія), Михайло Мудрик (Челсі Лондон, Англія).

Нападники: Роман Яремчук (Брюгге, Бельгія), Артем Довбик (Жирона, Іспанія), Владислав Ванат (Динамо Київ).

Національна команда розпочне свій збір 3 вересня у Тшебниці — передмісті Вроцлава. Саме в цьому польському місті синьо-жовті проведуть матч зі збірною Англії 9 вересня. Вже 12 вересня, українці зіграють з Італією на Сан-Сіро у Мілані.

Нагадаємо, збірна України піднялась на шість сходинок у рейтингу ФІФА.

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