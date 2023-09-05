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Шапаренко не зіграє з Англією та Італією

Збірна України втратила півзахисника перед матчем з Англією
Сьогодні 13:09 100 0
Шапаренко не зіграє з Англією та Італією
ФОТО: УАФ
#Українська асоціація футболу (УАФ), #Микола Шапаренко

Джерело - УАФ.

Півзахисник Динамо та збірної України Микола Шапаренко не встигне відновитися до матчів відбору Євро-2024 з Англією та Італією.

Про це повідомляє УАФ

24-річний українець зазнав ушкодження сухожилля двоголового м’яза стегна у матчі з Бешикташем. Відновлення гравця займе близько трьох тижнів, він вже залишив розташування національної команди.

Замість нього до збірної з резервного списку викликали хавбека Дніпра-1 Олександра Піхальонка. Він приєднається до табору команду у Польщі вже сьогодні.

Матч Україна - Англія відбудеться 9 вересня, гра з італійцями - 12-го.

Раніше збірна України назвала заявку на матчі проти Англії та Італії.

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