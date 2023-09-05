Вулвергемптон відправив вінгера в Олімпіакос

Поденсе цей сезон відіграє в Олімпіакосі

Вулвергемптон оголосив про підписання нового контракту з вінгером Даніелем Поденсе та віддав його оренду до Олімпіакоса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода з 27-річним португальцем розрахована до 2025 року з можливістю продовження ще на сезон.

Оренда футболіста в грецькій команді розрахована на сезон 2023/24.

На початку 2020 року Вулвергемптон за 19,6 мільйона євро купив Поденсе саме в Олімпіакоса.

Минулого сезону футболіст забив 6 голів та зробив 1 асист у 37 матчах.

Нагадаємо, Вулвергемптон влітку цікавився Циганковим.