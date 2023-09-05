Вулвергемптон відправив вінгера в Олімпіакос

Джерело - wolves.co.uk.
Вулвергемптон оголосив про підписання нового контракту з вінгером Даніелем Поденсе та віддав його оренду до Олімпіакоса.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Нова угода з 27-річним португальцем розрахована до 2025 року з можливістю продовження ще на сезон.
Оренда футболіста в грецькій команді розрахована на сезон 2023/24.
На початку 2020 року Вулвергемптон за 19,6 мільйона євро купив Поденсе саме в Олімпіакоса.
Минулого сезону футболіст забив 6 голів та зробив 1 асист у 37 матчах.
Нагадаємо, Вулвергемптон влітку цікавився Циганковим.