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Вулвергемптон відправив вінгера в Олімпіакос

Поденсе цей сезон відіграє в Олімпіакосі
Сьогодні 12:25 184 0
Вулвергемптон відправив вінгера в Олімпіакос
#Вулвергемптон, #Олімпіакос, #Футбольні трансфери

Джерело - wolves.co.uk.

Вулвергемптон оголосив про підписання нового контракту з вінгером Даніелем Поденсе та віддав його оренду до Олімпіакоса.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нова угода з 27-річним португальцем розрахована до 2025 року з можливістю продовження ще на сезон.

Оренда футболіста в грецькій команді розрахована на сезон 2023/24.

На початку 2020 року Вулвергемптон за 19,6 мільйона євро купив Поденсе саме в Олімпіакоса.

Минулого сезону футболіст забив 6 голів та зробив 1 асист у 37 матчах.

Нагадаємо, Вулвергемптон влітку цікавився Циганковим.

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