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Вулвергемптон влітку цікавився Циганковим

Жирона наразі не готова розглядати трансфер гравця
Сьогодні 10:10 142 0
Вулвергемптон влітку цікавився Циганковим
Фото - gettyimages
#Вулвергемптон, #Жирона, #Футбольні трансфери, #Віктор Циганков

Джерело - sport.ua.

Вулвергемптон влітку розглядав трансфер півзахисника Жирони Віктора Циганкова.

Про це повідомляє Sport.ua.

Представникам клубу АПЛ сподобалася швидка адаптація українця в Іспанії, знання англійської мови, вміння зіграти на декількох позиціях та успішні виступи за збірну України у червні 2023 року.

Однак іспанський клуб поки не готовий розглядати трансфер 25-річного футболіста. Каталонці планують продати гравця не раніше наступного літа. Очікується, що за сезон 2023/24 ціна на хавбека має суттєво вирости. Жирона планує отримати за Циганкова не менше 30-40 мільйонів євро.

Динамо отримає 50% від майбутнього трансферу Циганкова, за виключенням 5 мільйонів євро, які вже отримало.

Раніше Циганков, Довбик та Лунін приєдналися до табору збірної України.

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