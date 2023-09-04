Береза: Нижча позиція за топ-3 - провал для Дніпра-1

Дніпро-1 має ціль на сезон потрапити у топ-3 української Прем'єр-ліги.

Про це розповів президент клубу Юрій Береза.

"По-перше – це відновлення команди. Нам потрібно пройти потрясіння, яке ми отримали від виступу в єврокубках. Найголовніше – це зробити правильні висновки. Звичайно ціль для команди - це потрапляння в топ-3. Нижча позиція для Дніпра-1 - це вже провал", - сказав Береза.