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Береза: Нижча позиція за топ-3 - провал для Дніпра-1

Президент Дніпра-1 розповів про цілі команди на сезон
Сьогодні 20:53 182 0
Береза: Нижча позиція за топ-3 - провал для Дніпра-1
#СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ, #Юрій Береза

Джерело - Український футбол.

Дніпро-1 має ціль на сезон потрапити у топ-3 української Прем'єр-ліги.

Про це розповів президент клубу Юрій Береза.

"По-перше – це відновлення команди. Нам потрібно пройти потрясіння, яке ми отримали від виступу в єврокубках. Найголовніше – це зробити правильні висновки. Звичайно ціль для команди - це потрапляння в топ-3. Нижча позиція для Дніпра-1 - це вже провал", - сказав Береза.

Нагадаємо, іспанський тренер Веласкес міг очолити Дніпро-1.

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