Береза: Нижча позиція за топ-3 - провал для Дніпра-1

Джерело - Український футбол.
Дніпро-1 має ціль на сезон потрапити у топ-3 української Прем'єр-ліги.
Про це розповів президент клубу Юрій Береза.
"По-перше – це відновлення команди. Нам потрібно пройти потрясіння, яке ми отримали від виступу в єврокубках. Найголовніше – це зробити правильні висновки. Звичайно ціль для команди - це потрапляння в топ-3. Нижча позиція для Дніпра-1 - це вже провал", - сказав Береза.
Нагадаємо, іспанський тренер Веласкес міг очолити Дніпро-1.
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