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Адвокати УАФ: Чергове незаконне рішення суду щодо Павелка

Адвокати УАФ виступили з офіційною заявою
Сьогодні 16:40 128 0
Адвокати УАФ: Чергове незаконне рішення суду щодо Павелка
#Андрій Павелко, #Українська асоціація футболу (УАФ)

Джерело - Чемпіон.

Адвокати УАФ будуть оскаржувати рішення Шевченківського районного суду Львова, який продовжив відсторонення Андрія Павелка від посади президента УАФ.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

"Сьогодні, 2 серпня Шевченківський районний суд м. Львів ухвалив чергове незаконне рішення про відсторонення президента УАФ Андрія Павелка від посади. Відповідне рішення судді буде оскаржено.

Наразі немає жодних законних підстав для застосування до Андрія Павелка такого запобіжного заходу, як відсторонення. Надто що цей самий суд на початку липня відмовився продовжувати дію рішення про відсторонення, ухваленого до цього іншим судом", — йдеться в заяві адвокатів УАФ.

Раніше суд виніс запобіжний захід генеральному секретарю УАФ Запісоцькому.

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