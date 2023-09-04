Рева увійшов до штабу молодіжної збірної України

Джерело - Sport.ua.
Асистентом головного тренера молодіжної збірної України Унаї Мельгоси став Віталій Рева.
Про це повідомляє Sport.ua.
До цього 48-річний фахівець входив до штабу Руслана Ротаня у команді U-21.
Нагадаємо, підопічні Унаї Мельгоси дебютують у кваліфікації Євро-2025 матчем проти Північної Ірландії (12 вересня).
У межах підготовки до цього матчу "синьо-жовті" проведуть спаринг з молодіжною збірною Німеччини (8 вересня).
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