Рева увійшов до штабу молодіжної збірної України

Асистентом головного тренера молодіжної збірної України Унаї Мельгоси став Віталій Рева.

Про це повідомляє Sport.ua.

До цього 48-річний фахівець входив до штабу Руслана Ротаня у команді U-21.

Нагадаємо, підопічні Унаї Мельгоси дебютують у кваліфікації Євро-2025 матчем проти Північної Ірландії (12 вересня).

У межах підготовки до цього матчу "синьо-жовті" проведуть спаринг з молодіжною збірною Німеччини (8 вересня).

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