Унаї Мельгоса готується до знайомства з гравцями молодіжки.

Молодіжна збірна України розпочала підготовку до матчів з Німеччиною та Північною Ірландією, які відбудуться у вересні.

Про це повідомляє УАФ.

Делегація молодіжної збірної України вирушила до Попрада, де готуватиметься до двох найближчих матчів. Легіонери із закордонних клубів під’їдуть до табору синьо-жовтих протягом дня. Перше тренування розпочнеться о 18:30 за місцевим часом. Виліт до Німеччини заплановано на 14:20 6 вересня.

У зборі молодіжної збірної України візьмуть участь 23 футболісти:

Воротарі: Руслан Нещерет (Динамо Київ), Яків Кінарейкін (Дніпро-1 Дніпро), Кіріл Фесюн (Колос Ковалівка).

Захисники: Арсеній Батагов, Антон Боль (обидва — Зоря Луганськ), Даніл Скорко (Олександрія), Артем Смоляков (Полісся Житомир), Віталій Роман, Богдан Слюбик (обидва — Рух Львів), Володимир Салюк (Чорноморець Одеса), Андрій Булеза (Минай).

Півзахисники: Єгор Ярмолюк (Брентфорд, Англія), Володимир Бражко, Назар Волошин (обидва — Динамо Київ), Валентин Рубчинський (Дніпро-1 Дніпро), Ілля Квасниця (Рух Львів), Максим Брагару (Чорноморець Одеса), Іван Лосенко (Шахтар Донецьк), Євген Павлюк ("Ворскла" Полтава), Кирило Сігеєв (Олександрія).

Нападники: Ігор Краснопір (Оболонь Київ), Денис Теслюк (Рух Львів), Богдан В’юнник (Шахтар Донецьк).

Підопічні Унаї Мельгоси дебютують у кваліфікації Євро-2025 матчем проти Північної Ірландії (12 вересня). У межах підготовки до цього матчу "синьо-жовті" проведуть спаринг з молодіжною збірною Німеччини (8 вересня).

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