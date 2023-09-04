Хаві підпише новий контракт з Барселоною

Головний тренер Барселони Хаві продовжить співпрацю з каталонським клубом.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
43-річний іспанець підпише з Барселоною новий контракт, який буде розрахований до літа 2026 року.
Нинішня угода спливає через сезон.
🔜 Done Deal and confirmed! #Xavi will extend his contract with #Barça until 2026. #transfers #FCB https://t.co/0gzwJVqEP2— Nicolò Schira (@NicoSchira) April 11, 2023
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