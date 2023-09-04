Головне
Збірна України здолала Фінляндію на чемпіонаті Європи
Сьогодні 20:22 256
Севілья оголосила про підписання Рамоса
Сьогодні 18:59 232
Стало відомо, скільки заробила Світоліна за виступ на US Open-2023
Сьогодні 13:34 4224
Спартаку покаже перець наш великий тренер Ємець. Леонід Колтун – про Дніпро 80-х, відмову Коломойського і договірняки
Сьогодні 13:00 14538 1
Швьонтек втратить статус першої ракетки світу, рейтинг очолить Сабаленка
Сьогодні 10:57 1075 1
Жирона з Довбиком та Циганковим здолали Лас-Пальмас: результати матчів Ла-Ліги
Вчора 23:59 1857
Торіно обіграло Дженоа з Маліновським, Емполі з Коваленком поступилося Ювентусу: результати матчів Серії А
Вчора 23:48 919
Рух та Металіст 1925 не визначили сильнішого: результати матчів УПЛ
Вчора 20:54 571
Арсенал із Зінченком вирвав перемогу в Манчестер Юнайтед: результати матчів АПЛ
Вчора 20:32 2311
Україна, Польща та країни Балтії бойкотували конгрес Європейської конфедерації волейболу
Вчора 19:52 16270
Прямі трансляції

Хаві підпише новий контракт з Барселоною

Сьогодні 19:52 137 0
Хаві підпише новий контракт з Барселоною
Фото: Getty Images

Головний тренер Барселони Хаві продовжить співпрацю з каталонським клубом.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

43-річний іспанець підпише з Барселоною новий контракт, який буде розрахований до літа 2026 року.

Нинішня угода спливає через сезон.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Спартаку покаже перець наш великий тренер Ємець. Леонід Колтун – про Дніпро 80-х, відмову Коломойського і договірняки Спартаку покаже перець наш великий тренер Ємець. Леонід Колтун – про Дніпро 80-х, відмову Коломойського і договірняки 14538 1
Неймар: Мессі пережив пекло в ПСЖ Неймар: Мессі пережив пекло в ПСЖ 6917
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 14264
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 12367
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці 23740
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 10328
Рекомендуємо
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 15990
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 299103
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 26392
Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 Геніальний плеймейкер Динамо останньої епохи Лобановського. Белькевичу виповнилося б 50 29936
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 88573 1
Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць Олег Блохін: Заробляв тисячу доларів на місяць 48863