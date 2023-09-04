Інтер Маямі обіграв Лос-Анджелес у MLS

Джерело - Чемпіон.
Інтер Маямі переміг Лос-Анджелес у матчі MLS.
Матч завершився з рахунком 3:1. Відзначимо, що Ліонель Мессі зробив гольові передачі на Жорді Альбу та Леонардо Кампану.
Український захисник Інтер Сергій Кривцов відіграв повний матч.
MLS
4 вересня
Лос-Анджелес – Інтер Маямі 1:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 14 Фаріас, 0:2 - 51 Альба, 0:3 - 83 Кампана, 1:3 - 90 Холлінгсхед
Раніше Мессі став найтитулованішим футболістом в історії.
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