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Евертон розірвав контракт із півзахисником

Гравець покинув клуб
Сьогодні 15:05 205 0
Евертон розірвав контракт із півзахисником
#Евертон

Джерело - Чемпіон.

Опорний півзахисник Евертона Жан-Філіпп Гбамен розірвав контракт із клубом.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Зараз у 27-річного івуарійця немає угоди з будь-яким іншим клубом, він стає вільним агентом та розглядає різні варіанти.

Нинішнього сезону у складі Евертона Жан-Філіпп Гбамен не грав. Минулого сезону він провів в оренді в турецькому Трабзонспорі, за який зіграв 24 матчі.

Нагадаємо, Евертон підписав нападника з Серії А.

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