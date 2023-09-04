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Артета: Арсенал домінував у матчі з Манчестер Юнайтед

Мікель Артета прокоментував перемогу своєї команди у матчі четвертого туру АПЛ проти Манчестер Юнайтед (3:1).
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Артета: Арсенал домінував у матчі з Манчестер Юнайтед
#Мікель Артета, #Манчестер Юнайтед, #Арсенал Лондон

Джерело - football.ua.

Арсенал домінував у домашньому матчі 4 туру УПЛ проти Манчестер Юнайтед.

Про це розповів головний тренер лондонського клубу Мікель Артета.

"Ми працюємо, робимо все те, що ми робимо щодня, саме заради таких моментів. Це найвищий рівень спорту, тут все вирішують дрібниці. Перемогти могли як одні, так і інші.

Звісно, я дуже радий. МЮ – чудова команда, добре підготовлена. Вона створює суперникам проблеми. І коли пропускаєш такий гол, ситуація стає небезпечною.

Райс зіграв чудово, але й вся команда була чудова. Деклан підштовхував нас тоді, коли це було потрібно. Такий поворот у грі – це чудово, і ми зуміли перемогти.

Ми по-справжньому домінували. У грі з Фулгемом була така сама історія. Команда заслуговує на більше. Коли я бачу команду з такою волею до перемоги, бажанням її здобути, я в захваті", — відзначив Артета.

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