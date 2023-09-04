YouTube забанив запис трансляцію матчу Рух - Металіст 1925

Джерело - Чемпіон.

На YouTube був заблокований запис матчу 6-го туру УПЛ Рух - Металіст 1925 на каналі УПЛ ТБ.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Каналу "прилетів" анонімний страйк, і ютуб автоматично заблокував контент. У львівському клубі вважають, що це абсолютно незаконна дія, бо клуб має всі права на трансляцію та зареєстрований в Укрпатенті бренд УПЛ ТБ.

В УПЛ стверджують, що вони не мають відношення до цього. Є версія, що це зробив ВІП-бот, на якого оперативно зреагував ютуб. Рух сподівається з'ясувати ситуацію сьогодні, щоб все оперативно відновити.

На цей момент запис гри недоступний.

Нагадаємо, Рух та Металіст 1925 зіграли внічию в межах 6-го туру УПЛ.