Рух та Металіст 1925 не визначили сильнішого: результати матчів УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Рух та Металіст 1925 зіграли внічию в межах 6-го туру УПЛ.
Матч завершився з рахунком 1:1.
Команди обмінялися забитими голами в першому таймі.
Чемпіонат України - УПЛ
6 тур, 3 вересня
Рух - Металіст 1925 1:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 25 Русин, 1:1 - 30 автогол Жичиков
Склади команд:
Рух: Ледвій, Сич, Слюбик, Дідик, Роман - Едсон (Руніч, 80), Сапуга, Теслюк (Квасниця, 57), Плюман (Соломон, 57), Таллес (Пастух, 68), Климчук.
Запас: Паньків, Довгий, Столярчук, Лях, Мисик, Холод, Слюсар, Альваренга.
Металіст 1925: Мозіль, Жичиков, Безуглий, Курило, Червак, Габелок, Мартинюк, Русин (Фарина, 76), Ткачук (Дмитренко, 46), Юсов (Ременюк, 59), Сидоров (Чирук, 83).
Запас: Сидоренко, Потімков, Коваленко, Рудавський, Абдулла, Ігор.
Попередження: Мартинюк 62, Жичиков 66, Дідик 66, Мартинюк 73, Рунич 89
Вилучення: Мартинюк 73
✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!