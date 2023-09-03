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Рух та Металіст 1925 не визначили сильнішого: результати матчів УПЛ

Команди обмінялися забитими голами в першому таймі
Сьогодні 20:54 141 0
Рух та Металіст 1925 не визначили сильнішого: результати матчів УПЛ
#Металіст 1925, #Рух Львів, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Рух та Металіст 1925 зіграли внічию в межах 6-го туру УПЛ.

Матч завершився з рахунком 1:1.

Команди обмінялися забитими голами в першому таймі.

Чемпіонат України - УПЛ
6 тур, 3 вересня

Рух - Металіст 1925 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 25 Русин, 1:1 - 30 автогол Жичиков

Склади команд:

Рух: Ледвій, Сич, Слюбик, Дідик, Роман - Едсон (Руніч, 80), Сапуга, Теслюк (Квасниця, 57), Плюман (Соломон, 57), Таллес (Пастух, 68), Климчук.

Запас: Паньків, Довгий, Столярчук, Лях, Мисик, Холод, Слюсар, Альваренга.

Металіст 1925: Мозіль, Жичиков, Безуглий, Курило, Червак, Габелок, Мартинюк, Русин (Фарина, 76), Ткачук (Дмитренко, 46), Юсов (Ременюк, 59), Сидоров (Чирук, 83).

Запас: Сидоренко, Потімков, Коваленко, Рудавський, Абдулла, Ігор.

Попередження: Мартинюк 62, Жичиков 66, Дідик 66, Мартинюк 73, Рунич 89

Вилучення: Мартинюк 73

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