Аль-Ахлі та Аль-Іттіхад намагаються підписати Погба

Джерело - Football Italia.
Два клуби з Саудівської Аравії роблять спроби підписати півзахисника Ювентуса Поля Погба.
Про це повідомляє Football Italia.
Переконати футболіста укласти з ними угоду намагаються Аль-Іттіхад та Аль-Ахлі.
Сам Погба не має бажання змінювати клуб, однак керівництво Ювентуса відкрите для пропозицій через високу зарплату француза.
Гравцем також цікавився Галатасарай, однак Поль одразу відхилив цей варіант без будь-яких переговорів.
Нагадаємо, Ювентус може продати Костича.
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