Аль-Ахлі та Аль-Іттіхад намагаються підписати Погба

Погба не має бажання змінювати клуб

Джерело - Football Italia.

Два клуби з Саудівської Аравії роблять спроби підписати півзахисника Ювентуса Поля Погба.

Про це повідомляє Football Italia.

Переконати футболіста укласти з ними угоду намагаються Аль-Іттіхад та Аль-Ахлі.

Сам Погба не має бажання змінювати клуб, однак керівництво Ювентуса відкрите для пропозицій через високу зарплату француза.

Гравцем також цікавився Галатасарай, однак Поль одразу відхилив цей варіант без будь-яких переговорів.

Нагадаємо, Ювентус може продати Костича.

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