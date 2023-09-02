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Аль-Ахлі та Аль-Іттіхад намагаються підписати Погба

Погба не має бажання змінювати клуб
Сьогодні 21:24 185 0
Аль-Ахлі та Аль-Іттіхад намагаються підписати Погба
Фото: Getty Images
#Ювентус, #Поль Погба

Джерело - Football Italia.

Два клуби з Саудівської Аравії роблять спроби підписати півзахисника Ювентуса Поля Погба.

Про це повідомляє Football Italia.

Переконати футболіста укласти з ними угоду намагаються Аль-Іттіхад та Аль-Ахлі.

Сам Погба не має бажання змінювати клуб, однак керівництво Ювентуса відкрите для пропозицій через високу зарплату француза.

Гравцем також цікавився Галатасарай, однак Поль одразу відхилив цей варіант без будь-яких переговорів.

Нагадаємо, Ювентус може продати Костича.

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