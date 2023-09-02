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Мессі дозволено спілкуватися з пресою в МЛС на власний розсуд

Сьогодні 18:52 183 0
Мессі дозволено спілкуватися з пресою в МЛС на власний розсуд

Минулої суботи Ліонель Мессі вирішив не спілкуватися з пресою після свого дебютного матчу в МЛС проти Нью-Йорк Ред Буллз (2:0), що викликало невдоволення у деяких представників ЗМІ.

Про це повідомляє The Athletic.

У лізі існують певні правила роботи зі ЗМІ, згідно з якими клуби зобов'язані надавати відкритий доступ до своїх роздягалень через 15 хвилин після фінального свистка.

У відведене вікно представники ЗМІ мають право зайти до роздягальні та взяти інтерв'ю у гравців на свій вибір. Окрім цього головні тренери мають давати окремі пресконференції, в яких іноді беруть участь відомі гравці.

Мессі та його представники мають власну домовленість з лігою та Інтером Маямі, хоча наразі незрозуміло, що саме вона передбачає.

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