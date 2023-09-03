Жирона з Довбиком та Циганковим здолали Лас-Пальмас: результати матчів Ла-Ліги

Результати матчів 4-го туру іспанської Ла-Ліги

Джерело - Чемпіон.

У межах 4-го туру іспанської Ла-Ліги відбувся 1 матч.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

4 тур, 3 вересня

Жирона - Лас-Пальмас 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 89 Порту

Артем Довбик з'явився на полі на 62-й хвилині зустрічі. Віктор Циганков вийшов у основному складі і відіграв 75 хвилин.

Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у іспанській Ла-Лізі:

17:15. Мальорка - Атлетік

19:30. Атлетіко - Севілья

22:00. Осасуна - Барселона

Нагадаємо, матч Атлетіко - Севілья перенесений через непогоду.

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