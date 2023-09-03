Головне
Світоліна поступилася Пегулі у трисетовій битві 3-го кола US Open
Сьогодні 01:04 1365
Верняєв здобув першу золоту нагороду після дискваліфікації
Сьогодні 17:50 51
Сестри Музичук не підписали контракт з Міністерством молоді та спорту України
Сьогодні 17:23 489
Ексчемпіон світу: Реванш між Усиком і Дюбуа не гарантований
Сьогодні 15:24 350
СК Дніпро-1 зіграв внічию з ЛНЗ у 6 турі УПЛ
Сьогодні 14:55 251
Світоліна планує зробити паузу після вильоту з US Open
Сьогодні 14:09 544
Ган нокаутував Співака: результати турніру UFC Fight Night 226
Сьогодні 08:54 816
СК Дніпро-1 зіграє з ЛНЗ, Колос - з Кривбасом: розклад матчів УПЛ на 3 вересня
Сьогодні 08:08 571
Плотницький: Якби це був клуб, то всіх уже б вигнали
Сьогодні 01:24 1393
Україна програла 3-й матч поспіль на чемпіонаті Європи
Вчора 23:14 1271
Прямі трансляції

Жирона з Довбиком та Циганковим здолали Лас-Пальмас: результати матчів Ла-Ліги

Результати матчів 4-го туру іспанської Ла-Ліги
Сьогодні 16:56 354 0
Жирона з Довбиком та Циганковим здолали Лас-Пальмас: результати матчів Ла-Ліги
#Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Лас-Пальмас

Джерело - Чемпіон.

У межах 4-го туру іспанської Ла-Ліги відбувся 1 матч.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга
4 тур, 3 вересня

Жирона - Лас-Пальмас 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 89 Порту

Артем Довбик з'явився на полі на 62-й хвилині зустрічі. Віктор Циганков вийшов у основному складі і відіграв 75 хвилин.

Сьогодні відбудеться ще кілька матчів у іспанській Ла-Лізі:

  • 17:15. Мальорка - Атлетік
  • 19:30. Атлетіко - Севілья
  • 22:00. Осасуна - Барселона

Нагадаємо, матч Атлетіко - Севілья перенесений через непогоду.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Світоліна - Пегула: онлайн-трансляція LIVE матчу 3-го кола US Open Світоліна - Пегула: онлайн-трансляція LIVE матчу 3-го кола US Open 2738
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 21592
Реал без Луніна здобув вольову перемогу над Хетафе, Валенсія програла Алавесу: результати матчів Ла-Ліги Реал без Луніна здобув вольову перемогу над Хетафе, Валенсія програла Алавесу: результати матчів Ла-Ліги 1617
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 11313
Рух - Металіст 1925 - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ Рух - Металіст 1925 - онлайн-трансляція LIVE - УПЛ 1554
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці 22322
Рекомендуємо
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 25311
Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного Божевільний фанат поставив кривавий хрест ножем на кар’єрі юної тенісистки: життєва історія Моніки Селеш, яка змусить здригнутися кожного 11576 1
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 26347
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 321291 7
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 22249
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 21579 1