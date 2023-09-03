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Матч Атлетіко - Севілья перенесений через непогоду

Ла-Ліга прийняла таке рішення після консультації з обома клубами
Сьогодні 16:11 453 0
Матч Атлетіко - Севілья перенесений через непогоду
#Атлетіко Мадрид, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Севілья

Джерело - офіційний сайт Атлетіко Мадрид.

Матч 4-го туру чемпіонату Іспанії Атлетіко - Севілья був перенесений.

Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.

Ла-Ліга прийняла таке рішення після консультації з обома клубами та Федерацію футболу Іспанію.

Міська рада Мадрида сьогодні рекомендує утриматись від пересування містом через сильний дощ.

Через погіршення погодних умов матч вирішили перенести. Нова дата гри поки що невідома.

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