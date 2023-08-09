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Ювентус може продати Костича

Филип Костич може покинути Ювентус
Сьогодні 10:52 160 0
Ювентус може продати Костича
#Ювентус, #Філіп Костич

Джерело - tribuna.com.

Півзахисник Ювентуса Филип Костич більше не є недоторканним гравцем клубу.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

Туринці розглядають можливість його продати і на виручені кошти підписати Карлоса Аугусто з Монци.

Також у Ювентусі на позиції Филипа розраховують на 19-річного Сема Айлінга, який провів 20 матчів за сезон і відзначився 1 голом та 2 асистами.

Костич виступає за Ювентус з серпня минулого року після переходу з Айнтрахта за 13 млн євро. Його контракт з клубом чинний до літа 2026-го.

У минулому сезоні серб провів 54 матчі, відзначившись 3 голами та 11 асистами.

Нагадаємо Ювентус може продати Погба в літнє трансферне вікно.

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