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Ворскла мінімально здолала Олександрію в 6 турі УПЛ

Єдиний гол на рахунку Олександра Скляра
Сьогодні 19:14 70 0
Ворскла мінімально здолала Олександрію в 6 турі УПЛ
#Олександрія, #Чемпіонат України, УПЛ, #Ворскла Полтава

Джерело - Чемпіон.

Ворскла мінімально переграла Олександрію в межах 6-го туру української Прем'єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 1:0. Єдиний гол на рахунку Олександра Скляра.

Чемпіонат України - УПЛ
6 тур, 2 вересня

Ворскла - Олександрія 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 - 29 Скляр (пен)

Склади команд:

Ворскла: Ісенко, Корнієнко, Бацула, Сантана, Пердута, Скляр, Павлюк, Челядін, Юрченко (Нестеренко, 88), Кане, Степанюк

Запасні: Єрмолов, Домолега, Крупський, Ізотов, Хрипчук, Черниш, Оденцов, Тіагуїньйо, Сердюк

Олександрія: Шевченко, Ернандес (Скорко, 70), Савченко, Логінов, Копина, Сігеєв (Ковалець, 71), Ващенко (Білошевський, 46), Смирний, Шулянський (Джевані, 63), Андрейчук (Кулаков, 64), Калітвінцев

Запасні: Долгий, Базаєв, Плакса, Мартинюк, Шостак, Єрмаков

Попередження: Пердута 61, Савченко 84, Ісенко 86, Челядін 90+1

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