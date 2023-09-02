Полісся вирвало перемогу в Оболонні у 6 турі УПЛ

Матч завершився з рахунком 2:0

Джерело - Чемпіон.

Полісся здобуло мінімальну перемогу над Оболонню в межах 6-го туру української Прем'єр-ліги.

Матч завершився з рахунком 2:0. Василь Грицук реалізував пенальті на 97-й хвилині зустрічі після чого голом відзначився Артем Козак.

Чемпіонат України - УПЛ

6 тур, 2 вересня

Полісся - Оболонь 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 90+7 Грицук (пен), 90+9 Козак

Склади команд:

Полісся: Бойко, Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Кравченко, Крушинський (Кушніренко 46), Танковський (Грицук, 83), Назаренко (Козак, 46), Аріелсон (Мустафаєв, 62), Макуана, Будківський

Запас: Огіря, Шастал, Янаков, Гітченко, Морозко, Шаповал, Кудрик, Поспєлов

Оболонь: Федорівський, Осман (Прокопенко, 64), Карась, Приймак, Нагієв (Вовкун, 78), Слободян, Мороз, Груша (Суханов, 73), Черненко (Косовський, 64), Чернов (Мединський, 46), Тарануха

Запасні: Кичак, Рибка, Мухаматгалєєв, Єрмоленко, Лук'янчук, Фатєєв, Краснопір

Попередження: Будківський 22, Мороз 33, Смоляков 35, Тарануха 79, Мороз 90+5

Вилучення Мороз 90+5 (друга жовта)

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