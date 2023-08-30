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ПСЖ запропонував 45 млн євро за вінгера Ліона

ПСЖ хоче підписати Бредлі Барколя
Сьогодні 19:55 190 0
ПСЖ запропонував 45 млн євро за вінгера Ліона
#Ліон, #ПСЖ, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

ПСЖ зробив Ліону офіційну пропозицію щодо трансферу вінгера Бредлі Барколя.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Сума запиту становить 45 мільйонів євро, також йдеться про включення в угоду 10% від наступного продажу.

З самим футболістом ще з липня узгоджені особисті умови, він хоче приєднатися до парижан. Відповідь Ліона очікується найближчим часом.

Бредлі перебуває в системі Ліона з 2010 року. Минулого сезону забив 7 мʼячів та віддав 10 гольових у 31 матчі.

Нагадаємо, Аль-Іттіхад цікавиться капітаном ПСЖ.

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