ПСЖ запропонував 45 млн євро за вінгера Ліона

ПСЖ хоче підписати Бредлі Барколя

Джерело - Чемпіон.

ПСЖ зробив Ліону офіційну пропозицію щодо трансферу вінгера Бредлі Барколя.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Сума запиту становить 45 мільйонів євро, також йдеться про включення в угоду 10% від наступного продажу.

З самим футболістом ще з липня узгоджені особисті умови, він хоче приєднатися до парижан. Відповідь Ліона очікується найближчим часом.

Бредлі перебуває в системі Ліона з 2010 року. Минулого сезону забив 7 мʼячів та віддав 10 гольових у 31 матчі.

Нагадаємо, Аль-Іттіхад цікавиться капітаном ПСЖ.

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