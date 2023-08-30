ПСЖ запропонував 45 млн євро за вінгера Ліона

Джерело - Чемпіон.
ПСЖ зробив Ліону офіційну пропозицію щодо трансферу вінгера Бредлі Барколя.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Сума запиту становить 45 мільйонів євро, також йдеться про включення в угоду 10% від наступного продажу.
З самим футболістом ще з липня узгоджені особисті умови, він хоче приєднатися до парижан. Відповідь Ліона очікується найближчим часом.
Бредлі перебуває в системі Ліона з 2010 року. Минулого сезону забив 7 мʼячів та віддав 10 гольових у 31 матчі.
Нагадаємо, Аль-Іттіхад цікавиться капітаном ПСЖ.
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