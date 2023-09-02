Галлас: Не розумію, чому Мудрик завжди у запасі

Український вінгер Михайло Мудрик даремно перейшов у Челсі.

Про це розповів ексзахисник Челсі, Арсенала та Тоттенгема Вільям Галлас.

"Минулого сезону я говорив про те, що Мудрик пошкодує про перехід до Челсі, тому що вважав, що проявити себе він зможе набагато краще в "Арсеналі". Я не знаю, чи це був його вибір, вибір його агента чи вибір Шахтаря.

На початку сезону він виглядав добре, і я думав, що він проведе чудовий рік, але я не знаю, що сталося, чому він весь час в запасі, чому не отримує шансу.

Мені шкода гравців, які опиняються у такій ситуації. Агент Мудрика прийняв неправильне рішення, привівши його до Челсі. Більшість футболістів, які перейшли у Челсі, були готові грати та дуже добре адаптувалися. Це свідчить, що люди, які займалися трансферами, знали, що роблять. Зараз ситуація дещо інша", - розповів Галлас.