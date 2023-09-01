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Почеттіно назвав терміни повернення Мудрика

Маурісіо Почеттіно прокоментував терміни відновлення Михайла Мудрика
Сьогодні 20:10 156 0
Почеттіно назвав терміни повернення Мудрика
Фото - Getty Images
#Челсі, #Михайло Мудрик, #Маурісіо Почеттіно

Джерело - sport.ua.

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик повинний повністю відновитися від ушкодження.

Про це розповів головний тренер лондонського клубу Маурісіо Почеттіно.

"Мудрик є дуже талановитим гравцем, але йому потрібно відчути комфорт та фізичну готовність. Він мав проблеми з перших тренувань. На Євро він провів лише один матч та ще стабільно з нами не тренувався.

Ми націлені на те, щоб він був цілком здоровим і потім почав показувати свій рівень. Ніхто не може давати результат, якщо ти не повністю здоровий.

Сподіваюся, найближчими тижнями він знайде свою форму", – сказав Почеттіно.

Раніше Мудрик анонсував відновлення від пошкодження.

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