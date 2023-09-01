Почеттіно назвав терміни повернення Мудрика

Джерело - sport.ua.
Український вінгер Челсі Михайло Мудрик повинний повністю відновитися від ушкодження.
Про це розповів головний тренер лондонського клубу Маурісіо Почеттіно.
"Мудрик є дуже талановитим гравцем, але йому потрібно відчути комфорт та фізичну готовність. Він мав проблеми з перших тренувань. На Євро він провів лише один матч та ще стабільно з нами не тренувався.
Ми націлені на те, щоб він був цілком здоровим і потім почав показувати свій рівень. Ніхто не може давати результат, якщо ти не повністю здоровий.
Сподіваюся, найближчими тижнями він знайде свою форму", – сказав Почеттіно.
Раніше Мудрик анонсував відновлення від пошкодження.
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