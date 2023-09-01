Почеттіно назвав терміни повернення Мудрика

Український вінгер Челсі Михайло Мудрик повинний повністю відновитися від ушкодження.

Про це розповів головний тренер лондонського клубу Маурісіо Почеттіно.

"Мудрик є дуже талановитим гравцем, але йому потрібно відчути комфорт та фізичну готовність. Він мав проблеми з перших тренувань. На Євро він провів лише один матч та ще стабільно з нами не тренувався.

Ми націлені на те, щоб він був цілком здоровим і потім почав показувати свій рівень. Ніхто не може давати результат, якщо ти не повністю здоровий.

Сподіваюся, найближчими тижнями він знайде свою форму", – сказав Почеттіно.