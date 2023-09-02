Джерело - manutd.com.
Захисник Джоні Еванс підписав контракт з Манчестер Юнайтед.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Угода розрахована до червня 2024 року.
"Радий приєднатися до Манчестер Юнайтед, клубу, де я завжди почував себе як удома. Цей клуб та його вболівальники формували мене як гравця та як особистість з 15 років, і я радий повернутися туди, де все починалося.
Мені дуже сподобалося працювати під керівництвом Еріка тен Гага та його тренерського штабу під час передсезонної підготовки, і я з нетерпінням чекаю на можливість допомогти команді разом досягти успіху", – розповів Еванс.
У липні Еванс підписав з клубом короткостроковий контракт, який дозволяв йому взяти участь у передсезонних матчах.
Нагадаємо, Еванс є вихованцем клубу і виступав за нього до 2015 року, після чого перейшов у Вест Бромвіч. Минулий сезон він провів у Лестері, що вилетів з АПЛ. Він відіграв 14 матчів у всіх турнірах.