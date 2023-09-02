Захисник Джоні Еванс підписав контракт з Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода розрахована до червня 2024 року.

"Радий приєднатися до Манчестер Юнайтед, клубу, де я завжди почував себе як удома. Цей клуб та його вболівальники формували мене як гравця та як особистість з 15 років, і я радий повернутися туди, де все починалося.

Мені дуже сподобалося працювати під керівництвом Еріка тен Гага та його тренерського штабу під час передсезонної підготовки, і я з нетерпінням чекаю на можливість допомогти команді разом досягти успіху", – розповів Еванс.