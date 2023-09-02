Головне
2 вересня Світоліна зіграє проти Пегули на головному корті US Open
Сьогодні 12:52 965
Початок легенди. 58 років тому Динамо зіграло першу єропейську гру
Сьогодні 14:35 5893
Шахтар дозаявив ексголкіпера Динамо
Сьогодні 10:25 742
Манчестер Юнайтед підписав Амрабата
Сьогодні 10:10 240
Яремчук потрапив у заявку Валенсії на матч Ла-Ліги
Сьогодні 09:40 508
ПСЖ оголосив про перехід Коло-Муані
Сьогодні 09:08 281
Русин перейшов у Сандерленд
Вчора 20:59 672
Росіян і білорусів не допустили до Азійських ігор-2023
Вчора 20:40 909
Жирона підтвердила перехід українського півзахисника
Вчора 20:23 1360
Почеттіно назвав терміни повернення Мудрика
Вчора 20:10 1438
Прямі трансляції

Еванс підписав контракт з Манчестер Юнайтед

Джоні Еванс проведе у Манчестері один сезон
Сьогодні 14:40 106 0
Еванс підписав контракт з Манчестер Юнайтед
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Еванс, #Манчестер Юнайтед, #Футбольні трансфери

Джерело - manutd.com.

Захисник Джоні Еванс підписав контракт з Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода розрахована до червня 2024 року.

"Радий приєднатися до Манчестер Юнайтед, клубу, де я завжди почував себе як удома. Цей клуб та його вболівальники формували мене як гравця та як особистість з 15 років, і я радий повернутися туди, де все починалося.

Мені дуже сподобалося працювати під керівництвом Еріка тен Гага та його тренерського штабу під час передсезонної підготовки, і я з нетерпінням чекаю на можливість допомогти команді разом досягти успіху", – розповів Еванс.

У липні Еванс підписав з клубом короткостроковий контракт, який дозволяв йому взяти участь у передсезонних матчах.

Нагадаємо, Еванс є вихованцем клубу і виступав за нього до 2015 року, після чого перейшов у Вест Бромвіч. Минулий сезон він провів у Лестері, що вилетів з АПЛ. Він відіграв 14 матчів у всіх турнірах.

Коментарі ()
Популярне зараз
Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн Кличко та Усик: як українці здійснили прорив спортивного TV-ринку трьох країн 4978 2
Жеребкування групового етапу Ліги конференцій-2023/24: Як це було Жеребкування групового етапу Ліги конференцій-2023/24: Як це було 16333
Визначились суперники Зорі на груповому етапі Ліги конференцій Визначились суперники Зорі на груповому етапі Ліги конференцій 2349 2
Початок легенди. 58 років тому Динамо зіграло першу єропейську гру Початок легенди. 58 років тому Динамо зіграло першу єропейську гру 5893
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці 21007
У Ліверпулі є два суперклуби — Ліверпуль і дубль Ліверпуля: найкращі цитати Білла Шенклі У Ліверпулі є два суперклуби — Ліверпуль і дубль Ліверпуля: найкращі цитати Білла Шенклі 3749
Рекомендуємо
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 80273
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 80031
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 25298
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 39727 1
33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 33 роки тому вперше "вирубили" Тайсона. Бастер Дуглас знищив Залізного Майка 50376
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 117708