Манчестер Юнайтед підписав досвідченого захисника

Захисник Джонні Еванс підписав з Манчестер Юнайтед короткостроковий контракт, яка дозволить йому взяти участь у майбутніх передсезонних матчах команди у США.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

До цього 35-річний футболіст тренувався з молодіжною командою манкуніанців після того, як сплив його контракт з Лестером, але був залучений до декількох тренувань першої команди та справив враження на Еріка тен Гага.

Нагадаємо, Еванс є вихованцем клубу і виступав за нього до 2015 року, після чого перейшов у Вест Бромвіч.

Напередодні Манчестер Юнайтед відмовився відпускати Магвайра у Вест Гем.