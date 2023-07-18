Манчестер Юнайтед підписав досвідченого захисника

Джерело - manutd.com.
Захисник Джонні Еванс підписав з Манчестер Юнайтед короткостроковий контракт, яка дозволить йому взяти участь у майбутніх передсезонних матчах команди у США.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
До цього 35-річний футболіст тренувався з молодіжною командою манкуніанців після того, як сплив його контракт з Лестером, але був залучений до декількох тренувань першої команди та справив враження на Еріка тен Гага.
Нагадаємо, Еванс є вихованцем клубу і виступав за нього до 2015 року, після чого перейшов у Вест Бромвіч.
Напередодні Манчестер Юнайтед відмовився відпускати Магвайра у Вест Гем.