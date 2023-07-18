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Еванс підписав короткостроковий контракт із Манчестер Юнайтед

Манчестер Юнайтед підписав досвідченого захисника
Сьогодні 21:30 177 0
Еванс підписав короткостроковий контракт із Манчестер Юнайтед
#Еванс, #Манчестер Юнайтед

Джерело - manutd.com.

Захисник Джонні Еванс підписав з Манчестер Юнайтед короткостроковий контракт, яка дозволить йому взяти участь у майбутніх передсезонних матчах команди у США.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

До цього 35-річний футболіст тренувався з молодіжною командою манкуніанців після того, як сплив його контракт з Лестером, але був залучений до декількох тренувань першої команди та справив враження на Еріка тен Гага.

Нагадаємо, Еванс є вихованцем клубу і виступав за нього до 2015 року, після чого перейшов у Вест Бромвіч.

Напередодні Манчестер Юнайтед відмовився відпускати Магвайра у Вест Гем.

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