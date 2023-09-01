Орендна угода розрахована до кінця сезону

Джерело - офіційний сайт Валенсії.

Нападник Брюгге та збірної України Роман Яремчук продовжить кар'єру у Валенсії.

Про це повідомляє пресслужба "кажанів".

Орендна угода Яремчука буде розрахована до 30 червня 2024 року.

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