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Яремчук - гравець Валенсії

Орендна угода розрахована до кінця сезону
Сьогодні 13:49 212 0
Яремчук - гравець Валенсії
#Брюгге, #Валенсія, #Роман Яремчук

Джерело - офіційний сайт Валенсії.

Нападник Брюгге та збірної України Роман Яремчук продовжить кар'єру у Валенсії.

Про це повідомляє пресслужба "кажанів".

Орендна угода Яремчука буде розрахована до 30 червня 2024 року.

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