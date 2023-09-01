Джерело - офіційний сайт Валенсії.
Нападник Брюгге та збірної України Роман Яремчук продовжить кар'єру у Валенсії.
Про це повідомляє пресслужба "кажанів".
Орендна угода Яремчука буде розрахована до 30 червня 2024 року.
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WELCOME TO VALENCIA CF! 🦇#WelcomeYaremchuk#VCFDNA pic.twitter.com/PGLlx8G5JM— Valencia CF (@valenciacf_en) September 1, 2023
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