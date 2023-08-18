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Яремчук оформив хет-трик у матчі кваліфікації Ліги конференцій: відео голів українця

Машина нарешті завелаcь?
Сьогодні 13:05 Андрій Дунець 707 0
Яремчук оформив хет-трик у матчі кваліфікації Ліги конференцій: відео голів українця
#Брюгге, #Ліга конференцій, #Роман Яремчук

Джерело - Чемпіон.

Роман Яремчук допоміг бельгійському Брюгге розгромити ісландський Акурейрі (5:1) у матчі-відповіді 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій.

Український нападник оформив хет-трик, відзначившись на 57-й, 65-й та 75-й хвилинах.

Про рівень суперника можна зробити висновки після перегляду всіх голів.

Відео

Нагадаємо, в першому матчі Яремчук провів "лише" один м'яч, а його команда тоді святкувала перемогу з ідентичним рахунком - 5:1.

У вирішальному раунді відбору до групового турніру ЛК Брюгге зіграє проти іспанської Осасуни. Поєдинки відбудуться 24 та 31 серпня.

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