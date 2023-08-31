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Дніпро-1 поступився Спартаку у кваліфікації Ліги конференцій

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Дніпро-1 поступився Спартаку у кваліфікації Ліги конференцій
#СК Дніпро-1, #Спартак Трнава

Джерело - Чемпіон.

СК Дніпро-1 поступився словацькому Спартаку у матчі-відповіді четвертого раунду кваліфікації Ліги конференцій.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь клубу з Трнави.

Ліга конференцій
Кваліфікація, плей-оф
Перший матч, 23 серпня

Дніпро-1 - Спартак Трнава 1:2 (0:1)
(перший матч 1:1)

Голи: 0:1 - 3 Даніель, 1:1 - 61 Горосіто (автогол), 1:2 - 106 Буката

Дніпро-1:  12. Кінарейкін, 26.Каплієнко (20.Горбунов, 46), 30.Кравець, 39.Сваток (кап), 11.Мірошніченко, (34.Танчик,119) 18.Бабенко,22.Рубчинський (6.Горін,101), 8.Піхальонок, 99.Білл (7.Філіппов, 77). 17.Лєднєв (23.Бланко, 46), 9.Гуцуляк.

Запасні: 1.Волинець, 93.Макс Валеф, 4.Пуріта,  31.Ківінда,  42.Пасіч, 95.Пірес,

Спартак: 71.Такач, 2.Штетина, 4.Горосіто, 29.Міковіч (кап), 24.Коштрна (18.Шулек,46), 26.Коша (17.Паур,106), 80.Зельковіч, 23.Даніел (13.Уйлакі,120+3),. 25.Баіновіч (28.Буката.90+1), 97.Офорі (6. Прохазка, 113), 19.Рістовські (13.Уйлакі, 90+1)

Запасні:72.Вантруба, 5.Компан-Брезнік, 11.Азанго, 14.Пенья,  20.Осені,

Попередження: Шулек (64), Сваток (82), Горін (103).

Вилучення: Бабенко (97, пряма червона картка), Горін (108, друга жовта картка).

Нагадаємо, що перший матч між командами Спартак та СК Дніпро-1 завершився внічию 1:1.

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