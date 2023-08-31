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Бешикташ - Динамо 1:0: огляд матчу

Огляд матчу Бешикташ - Динамо
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Бешикташ - Динамо 1:0: огляд матчу
#Бешикташ, #Динамо Київ

Джерело - Чемпіон.

Динамо на виїзді поступилось Бешикташу у матчі-відповіді четвертого раунду кваліфікації Ліги конференцій.

Ліга конференцій 2023/2024
Кваліфікація, плей-оф
Перший матч, 24 серпня

(перший матч 3:2)

Голи: 1:0 - 52 Абубакар

Попередження: Булут (33), Коллі (34), Абубакар (53), Розьє (58), Мулека (72), Учан (82) – Шапаренко (30), Сидорчук (40), Попов (48)

Бешикташ: Гюнок, Булут, Коллі, Уйсал, Розьє, Хаджиахметович, Фернандеш, Учан (Окслейд-Чемберлен, 89), Мулека (Ребич, 75), Рашица (Зайнутдінов, 76), Абубакар (Тосун, 81).

Динамо: Бущан, Дубінчак, Сирота, Попов, Тимчик (Беніто, 89), Сидорчук (Бражко, 85), Шапаренко (Андрієвський, 76), Н.Волошин (Діалло, 76), Буяльський, Караваєв, Ванат

Нагадаємо, що у першому матчі Динамо поступилося Бешикташу з рахунком 2:3.

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