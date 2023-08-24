Головне
Динамо прикро програло Бешикташу у кваліфікації Ліги конференцій
Сьогодні 22:02 589
Гол дня: шедевральний дальній удар Шапаренка в матчі Ліги конференцій проти Бешикташа
Сьогодні 23:12 80
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати
Сьогодні 23:09 27653
Зоря поступилася Славії в кваліфікації Ліги Європи
Сьогодні 21:57 420
Онопрієнко здобула олімпійську ліцензію для України
Сьогодні 21:32 203
Чеські вболівальники стоячи привітали Україну з Днем Незалежності перед матчем Славія - Зоря
Сьогодні 20:41 557
Україна поступилася Польщі в останньому матчі групового етапу жіночого чемпіонату Європи
Сьогодні 20:33 470
Ястремська перемогла Бушар і вийшла у фінал кваліфікації US Open
Сьогодні 19:59 357 1
Усик та Дюбуа провели битву поглядів напередодні бою
Сьогодні 16:18 712
Світоліна та Монфіс зіграли у благодійному матчі на підтримку України від US Open - ВІДЕО
Сьогодні 15:49 1970
Прямі трансляції

Динамо прикро програло Бешикташу у кваліфікації Ліги конференцій

Стамбульський клуб вирвав перемогу на 95-й хвилині зустрічі
Сьогодні 22:02 589 0
Динамо прикро програло Бешикташу у кваліфікації Ліги конференцій
#Бешикташ, #Динамо Київ, #Ліга конференцій

Джерело - Чемпіон.

Динамо мінімально поступилося Бешикташу в межах першого матчу плей-оф кваліфікації до Ліги конференцій.

Матч завершився з рахунком 2:3 на користь стамбульського клубу.

Ліга конференцій 2023/2024
Кваліфікація, плей-оф
Перший матч, 24 серпня

Динамо Київ - Бешикташ 2:3 (0:1)

Голи: 0:1 - 40 Абубакар(пен), 1:1 - 60 Шапаренко, 1:2 - 64 Коллі, 2:2 - 66 Волошин, 2:3 - 90+5 Зайнтудінов

Склади команд:

Динамо: Бущан, Тимчик, Попов, Сирота, Дубінчак, Сидорчук, Шапаренко, Караваєв (Беніто, 90+5), Буяльський (Царенко, 90), Волошин (Діалло, 76), Ванат

Запас: Нещерет, Вівчаренко, Бражко, Шепелєв, Перріс, Малиш, Дячук, Біловар, Беніто, Рамадані

Бешикташ: Гюнок, Розьє, Амарті, Коллі, Масуаку (Зайнутдінов, 46), Учан (Окслейд-Чемберлен, 86), Хаджиахметович, Жедсон Фернандеш, Булут, Абубакар (Тосун, 89), Мулека

Запас: Дестаноглу, Ювакуран, Ребич, Тосун, Рашиця, Окслейд-Чемберленд, Уйсал, Тикназ, Йилмаз, Онана, Мераш

Попередження: Розьє 79, Хаджіахметович 89, Дубінчак 90+1

Матч відповідь відбудеться 31-го серпня.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Підтримай Олександра Усика у Вроцлаві! Підтримай Олександра Усика у Вроцлаві! 9939
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: Кеннеді та Мун здобули золоті медалі, Бех-Романчук впевнено вийшла до фіналу Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: Кеннеді та Мун здобули золоті медалі, Бех-Романчук впевнено вийшла до фіналу 4499
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів 14085
Вайлдер назвав точний результат бою Усик - Дюбуа Вайлдер назвав точний результат бою Усик - Дюбуа 6806
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати 27653
Динамо - Бешикташ - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій Динамо - Бешикташ - онлайн-трансляція LIVE - кваліфікація Ліги конференцій 3073
Рекомендуємо
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 130637
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 87576 1
Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні Історія дня. Під час виступів в НБА він перевів мільйон доларів на розвиток дитячого баскетболу в Україні 15808
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 11108 2
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 214272 1
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 20692