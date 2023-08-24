Динамо прикро програло Бешикташу у кваліфікації Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.
Динамо мінімально поступилося Бешикташу в межах першого матчу плей-оф кваліфікації до Ліги конференцій.
Матч завершився з рахунком 2:3 на користь стамбульського клубу.
Ліга конференцій 2023/2024
Кваліфікація, плей-оф
Перший матч, 24 серпня
Динамо Київ - Бешикташ 2:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 40 Абубакар(пен), 1:1 - 60 Шапаренко, 1:2 - 64 Коллі, 2:2 - 66 Волошин, 2:3 - 90+5 Зайнтудінов
Склади команд:
Динамо: Бущан, Тимчик, Попов, Сирота, Дубінчак, Сидорчук, Шапаренко, Караваєв (Беніто, 90+5), Буяльський (Царенко, 90), Волошин (Діалло, 76), Ванат
Запас: Нещерет, Вівчаренко, Бражко, Шепелєв, Перріс, Малиш, Дячук, Біловар, Беніто, Рамадані
Бешикташ: Гюнок, Розьє, Амарті, Коллі, Масуаку (Зайнутдінов, 46), Учан (Окслейд-Чемберлен, 86), Хаджиахметович, Жедсон Фернандеш, Булут, Абубакар (Тосун, 89), Мулека
Запас: Дестаноглу, Ювакуран, Ребич, Тосун, Рашиця, Окслейд-Чемберленд, Уйсал, Тикназ, Йилмаз, Онана, Мераш
Попередження: Розьє 79, Хаджіахметович 89, Дубінчак 90+1
Матч відповідь відбудеться 31-го серпня.
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