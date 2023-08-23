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Спартак Трнава - Дніпро-1 1:1: огляд матчу Ліги конференцій

Вчора 22:37 282 0
Спартак Трнава - Дніпро-1 1:1: огляд матчу Ліги конференцій
#СК Дніпро-1, #Спартак Трнава

Джерело - Чемпіон.

СК Дніпро-1 розписав мирову зі Спартаком з Трнави у межах першого матчу плей-оф кваліфікації до Ліги конференцій.

Ліга конференцій
Кваліфікація, плей-оф
Перший матч, 23 серпня

Спартак Трнава - Дніпро-1 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 - 55 Офорі, 1:1 - 67 Піхальонок (пен)

Склади команд:

Спартак Трнава: Такач, Коша, Штетіна, Міковіч (Азанго, 82), Коштрна, Прохазка (Штефанек, 46), Жельковіч (Баінович, 82), Буката (Осені, 46), Офорі, Даніель, Джурічін (Рістовскі, 46)

Запасні: Русов, Вантруба, Брезнік, Уйлакі, Шулек, Горосіто, Пенья

Дніпро-1: Кінарейкін, Кравець, Сарапій, Сваток, Мірошніченко, Бабенко, Піхальонок (Горін, 87), Рубчинський (Когут, 59), Горбунов (Каплієнко, 59), Лєднєв (Філіппов, 72), Гуцуляк

Запасні: Макс Валеф, Пуріта, Ківінда, Танчик, Пасіч, Пірес, Білл

Вилучення: Сарапій 9, Когут 89 (друга жовта)

Попередження: Даніель 13, Сваток 45+6, Буката 45+6, Рубчинський 45+8, Офорі 53, Осені 59, Когут 74, Когут 89, Кінарейкін 90+9

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