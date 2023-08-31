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Діалло вперше отримав виклик до національної збірної Сенегалу

Раніше Самба викликався до юніорських та молодіжних збірних
Сьогодні 20:29 209 0
Діалло вперше отримав виклик до національної збірної Сенегалу
#Динамо Київ, #Самба Діалло

Джерело - fcdynamo.com.

Півзахисник Динамо Самба Діалло викликаний до збірної Сенегалу для підготовки та участі в матчі кваліфікації Кубка африканських націй-2023 проти Руанди.

Гра Сенегал - Руанда відбудеться 9 вересня.

Раніше Діалло викликався до юніорських та молодіжних збірних Сенегалу. Разом із командою U-20 вінгер став переможцем молодіжного Кубка африканських націй.

Сенегал достроково став переможцем відбірної групи L, набравши 13 очок у 5 турах. Леви Теранги зіграють із Руандою 9 вересня. Головні змагання КАН-2023 відбудуться з 13 січня.

Раніше повідомлялося, що Динамо може віддати Діалло в оренду в інший клуб УПЛ.

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