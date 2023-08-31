Головне
31 серпня на US Open Світоліна та Цуренко зіграють проти росіянок: розклад матчів
Сьогодні 11:15 1211
Гамільтон та Рассел продовжили контракти з Мерседесом
Сьогодні 15:19 195
Цуренко - Алєксандрова: прогноз букмекерів на матч 2-го кола US Open-2023
Сьогодні 14:15 1017
Металіст 1925 отримає нових власників та поїде на матч з Рухом
Сьогодні 13:52 393
Динамо зіграє з Оболонню, Шахтар - з Вересом: результати жеребкування Кубка України
Сьогодні 13:24 434
Світоліна - Павлюченкова: прогноз букмекерів на матч 2-го кола US Open-2023
Сьогодні 13:20 1590
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24: онлайн-трансляція
Сьогодні 12:43 12072
Роналду побив світовий рекорд за голами в національних чемпіонатах
Сьогодні 12:34 362
Павар перейшов в Інтер
Вчора 23:09 380
Збірна України з волейболу на ЧЄ стартувала з поразки від чинних віцечемпіонів Європи
Вчора 20:28 991
Прямі трансляції

Ребров: Єрмак був ініціатором того, щоб я повернувся в Україну

Сергій Ребров розповів про призначення головним тренером збірної України
Сьогодні 15:59 260 0
Ребров: Єрмак був ініціатором того, щоб я повернувся в Україну
#Сергій Ребров

Джерело - Чемпіон.

Ініціатором повернення Сергія Реброва в України заради роботи зі збірною був керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Про це наставник національної команди розповів Бомбардиру.

"Я знаю Андрія дуже давно. До того моменту, як він став помічником президента. Він дуже порядна людина. Ми спілкуємось доволі часто. Він був ініціатором того, щоб я повернувся в Україну і працював зі збірною, але це було до повномасштабної агресії Росії.

  Збірна України назвала заявку на матчі проти Англії та Італії

Я дуже вдячний Андрію, дуже вдячний людям, які зараз дійсно допомагали тому, щоб я повернувся в Україну", - сказав Ребров.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24: онлайн-трансляція Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24: онлайн-трансляція 12072
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці 19450
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 9459
Реал близький до підписання 16-річного українського голкіпера Реал близький до підписання 16-річного українського голкіпера 1741
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 13299
Світоліна - Павлюченкова: прогноз букмекерів на матч 2-го кола US Open-2023 Світоліна - Павлюченкова: прогноз букмекерів на матч 2-го кола US Open-2023 1590
Рекомендуємо
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 214634 1
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 77697
Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ Історія дня. Він став першим українцем, який втік до НХЛ 39980
61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 61 рік тому Динамо зупинило московську гегемонію в радянському футболі 27162
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 108450 4
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 22779