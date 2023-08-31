Ребров: Єрмак був ініціатором того, щоб я повернувся в Україну

Джерело - Чемпіон.
Ініціатором повернення Сергія Реброва в України заради роботи зі збірною був керівник Офісу президента Андрій Єрмак.
Про це наставник національної команди розповів Бомбардиру.
"Я знаю Андрія дуже давно. До того моменту, як він став помічником президента. Він дуже порядна людина. Ми спілкуємось доволі часто. Він був ініціатором того, щоб я повернувся в Україну і працював зі збірною, але це було до повномасштабної агресії Росії.
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Я дуже вдячний Андрію, дуже вдячний людям, які зараз дійсно допомагали тому, щоб я повернувся в Україну", - сказав Ребров.
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