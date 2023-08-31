Ребров: Єрмак був ініціатором того, щоб я повернувся в Україну

Ініціатором повернення Сергія Реброва в України заради роботи зі збірною був керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

Про це наставник національної команди розповів Бомбардиру.

"Я знаю Андрія дуже давно. До того моменту, як він став помічником президента. Він дуже порядна людина. Ми спілкуємось доволі часто. Він був ініціатором того, щоб я повернувся в Україну і працював зі збірною, але це було до повномасштабної агресії Росії.