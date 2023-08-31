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Судаков: У Лізі чемпіонів хотів би зіграти з Бенфікою, бо там Трубін

Хавбек Шахтаря прокоментував жеребкування Ліги чемпіонів
Сьогодні 15:35 277 0
Судаков: У Лізі чемпіонів хотів би зіграти з Бенфікою, бо там Трубін
#Шахтар, #Георгій Судаков

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков поділився очікуваннями від жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

"Хочу зустрітися з Бенфікою, бо там Анатолій Трубін. Якраз вчора з ним про це спілкувалися. Давайте Манчестер Сіті та Баварію. Там ще не грав", - сказав Судаков.

  Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24: онлайн-трансляція

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Допис, поширений FC Shakhtar Donetsk (@fcshakhtar)

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