Судаков: У Лізі чемпіонів хотів би зіграти з Бенфікою, бо там Трубін

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Шахтаря Георгій Судаков поділився очікуваннями від жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2023/24.
Про це повідомляє пресслужба "гірників".
"Хочу зустрітися з Бенфікою, бо там Анатолій Трубін. Якраз вчора з ним про це спілкувалися. Давайте Манчестер Сіті та Баварію. Там ще не грав", - сказав Судаков.
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24: онлайн-трансляція
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