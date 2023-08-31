Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24: онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2023/24 відбудеться 31 серпня у Монако. Початок церемонії - о 19:00 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію події.

Процедура

У жеребкуванні візьмуть участь 32 клуби – до 26 володарів прямих путівок приєднаються шість переможців раунду плей-оф

Учасників поділять на чотири кошики. У першу чергу потраплять переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи, а також чемпіони чільної шістки асоціацій рейтингу УЄФА. По трьох кошиках, що залишилися, команди розподілять згідно з клубним рейтингом УЄФА

Для асоціацій із двома представниками у турнірі клуби об'єднають у пари з метою розвести їхні матчі на вівторок та середу. Для асоціацій із чотирма представниками буде складено дві пари. Пара складатиметься з урахуванням інтересу телеаудиторії

Команди з однієї національної асоціації не зможуть зустрітись на цьому етапі. Про інші обмеження буде оголошено безпосередньо перед жеребкуванням

Команди

У жеребкуванні візьмуть участь 26 володарів прямих путівок та шість переможців раунду плей-оф, які стануть відомими за підсумками матчів 29 та 30 серпня.

Склад учасників має бути остаточно підтверджено УЄФА.

Кошик 1

Манчестер Сіті (Англія, чинний переможець Ліги чемпіонів) Севілья (Іспанія, чинний переможець Ліги Європи) Барселона (Іспанія) Наполі (Італія) Баварія Мюнхен (Німеччина) Парі Сен-Жермен (Франція) Бенфіка (Прортугалія) Феєнорд (Нідерланди)

Кошик 2

Реал Мадрид (Іспанія) Атлетіко Мадрид (Іспанія) Манчестер Юнайтед (Англія) Арсенал (Англія) Інтер Мілан (Італія) Боруссія Дортмунд (Німеччина) РБ Лейпциг (Німеччина) Порту (Португалія)

Кошик 3

Шахтар Донецьк (Україна) РБ Зальцбург (Австрія) Мілан (Італія) Лаціо (Італія) Црвена Звезда (Сербія) Брага (Португалія) ПСВ (Нідерланди) Копенгаген (Данія)

Кошик 4

Реал Сосьєдад (Іспанія) Селтік (Шотландія) Ньюкасл Юнайтед (Англія) Уніон Берлін (Німеччина) Ланс (Франція) Янг Бойз (Швейцарія) Галатасарай (Туреччина) Антверпен (Бельгія)

Груповий етап

32 команди утворять 8 груп. По дві найкращі команди з кожної групи зіграють в 1/8 фіналу. Команди, які посядуть треті місця, перейдуть у стикові матчі Ліги Європи УЄФА. Вони посперечаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у групах Ліги Європи.

Дати

1-й тур - 19/20 вересня

2-й тур - 3/4 жовтня

3-й тур - 24/25 жовтня

4-й тур - 7/8 листопада

5-й тур - 28/29 листопада

6-й тур - 12/13 грудня

Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 18 грудня.

Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні Вемблі у Лондоні.