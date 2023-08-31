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Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24: онлайн-трансляція

Сьогодні 02:32 6940 0
Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24: онлайн-трансляція
#Ліга чемпіонів

Джерело - Чемпіон.

Жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів сезону-2023/24 відбудеться 31 серпня у Монако. Початок церемонії - о 19:00 за київським часом.

Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію події. 

Процедура

  • У жеребкуванні візьмуть участь 32 клуби – до 26 володарів прямих путівок приєднаються шість переможців раунду плей-оф
  • Учасників поділять на чотири кошики. У першу чергу потраплять переможці Ліги чемпіонів та Ліги Європи, а також чемпіони чільної шістки асоціацій рейтингу УЄФА. По трьох кошиках, що залишилися, команди розподілять згідно з клубним рейтингом УЄФА
  • Для асоціацій із двома представниками у турнірі клуби об'єднають у пари з метою розвести їхні матчі на вівторок та середу. Для асоціацій із чотирма представниками буде складено дві пари. Пара складатиметься з урахуванням інтересу телеаудиторії
  • Команди з однієї національної асоціації не зможуть зустрітись на цьому етапі. Про інші обмеження буде оголошено безпосередньо перед жеребкуванням

Команди

У жеребкуванні візьмуть участь 26 володарів прямих путівок та шість переможців раунду плей-оф, які стануть відомими за підсумками матчів 29 та 30 серпня.

Склад учасників має бути остаточно підтверджено УЄФА.

  • Кошик 1
  1. Манчестер Сіті (Англія, чинний переможець Ліги чемпіонів)
  2. Севілья (Іспанія, чинний переможець Ліги Європи)
  3. Барселона (Іспанія)
  4. Наполі (Італія)
  5. Баварія Мюнхен (Німеччина)
  6. Парі Сен-Жермен (Франція)
  7. Бенфіка (Прортугалія)
  8. Феєнорд (Нідерланди)
  • Кошик 2
  1. Реал Мадрид (Іспанія)
  2. Атлетіко Мадрид (Іспанія)
  3. Манчестер Юнайтед (Англія)
  4. Арсенал (Англія)
  5. Інтер Мілан (Італія)
  6. Боруссія Дортмунд (Німеччина)
  7. РБ Лейпциг (Німеччина)
  8. Порту (Португалія)
  • Кошик 3
  1. Шахтар Донецьк (Україна)
  2. РБ Зальцбург (Австрія)
  3. Мілан (Італія)
  4. Лаціо (Італія)
  5. Црвена Звезда (Сербія)
  6. Брага (Португалія)
  7. ПСВ (Нідерланди)
  8. Копенгаген (Данія)
  • Кошик 4
  1. Реал Сосьєдад (Іспанія)
  2. Селтік (Шотландія)
  3. Ньюкасл Юнайтед (Англія)
  4. Уніон Берлін (Німеччина)
  5. Ланс (Франція)
  6. Янг Бойз (Швейцарія)
  7. Галатасарай (Туреччина)
  8. Антверпен (Бельгія)

    Груповий етап

    32 команди утворять 8 груп. По дві найкращі команди з кожної групи зіграють в 1/8 фіналу. Команди, які посядуть треті місця, перейдуть у стикові матчі Ліги Європи УЄФА. Вони посперечаються за путівки до 1/8 фіналу з командами, які посіли другі місця у групах Ліги Європи.

    Дати

    1-й тур - 19/20 вересня

    2-й тур - 3/4 жовтня

    3-й тур - 24/25 жовтня

    4-й тур - 7/8 листопада

    5-й тур - 28/29 листопада

    6-й тур - 12/13 грудня

    Жеребкування 1/8 фіналу відбудеться 18 грудня.

    Фінал Ліги чемпіонів УЄФА-2023/24 відбудеться 1 червня 2024 року на стадіоні Вемблі у Лондоні.

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