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Дніпро-1 зіграє зі Спартаком Трнавою у кваліфікації Ліги конференцій

Початок о 21:00 за київським часом
Сьогодні 11:34 213 0
Дніпро-1 зіграє зі Спартаком Трнавою у кваліфікації Ліги конференцій
#СК Дніпро-1

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 31 серпня, Дніпро-1 зіграє зі Спартаком Трнавою у матчі-відповіді плей-оф кваліфікації Ліги конференцій.

Матч відбудеться на стадіоні Кошицька футбольна арена (Словаччина). Початок о 21:00 за київським часом.

Пряма трансляція - в етері  телеканалу УНІАН та Youtube-каналу FootballHub. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті. 

Нагадаємо, що перший матч між командами Спартак та СК Дніпро-1 завершився внічию 1:1.

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