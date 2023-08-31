Дніпро-1 зіграє зі Спартаком Трнавою у кваліфікації Ліги конференцій

Джерело - Чемпіон.
Сьогодні, 31 серпня, Дніпро-1 зіграє зі Спартаком Трнавою у матчі-відповіді плей-оф кваліфікації Ліги конференцій.
Матч відбудеться на стадіоні Кошицька футбольна арена (Словаччина). Початок о 21:00 за київським часом.
Пряма трансляція - в етері телеканалу УНІАН та Youtube-каналу FootballHub. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті.
Нагадаємо, що перший матч між командами Спартак та СК Дніпро-1 завершився внічию 1:1.
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