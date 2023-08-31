Динамо зіграє з Бешикташем у кваліфікації Ліги конференцій

Початок о 21:00 за київським часом

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 31 серпня, Динамо зіграє з Бешикташем у матчі-відповіді плей-оф кваліфікації Ліги конференцій.

Матч відбудеться у четвер, 31 серпня, на стадіоні Водафону Парк у Стамбулі. Початок о 21:00 за київським часом.

Пряма трансляція - в етері телеканалу 2+2 та YouTube-каналу FootballHub. Також онлайн матч дивіться на нашому сайті.

Нагадаємо, що у першому матчі Динамо поступилося Бешикташу з рахунком 2:3.

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