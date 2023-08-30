Городов: Для нас матч зі Спартаком – як останній

СК Дніпро-1 добре підготувалася до матчу-відповіді зі Спартаком з Трнави у кваліфікації Ліги конференцій.

Про це розповів виконувач обов’язків головного тренера Дніпра-1 Валерій Городов.

"Зміни, напевно будуть, тому що два футболісти у нас не зіграють через дискваліфікацію. Крім того є двоє травмованих. Ми наполегливо готувалися до цієї зустрічі. Як воно буде, побачимо на футбольному полі. У Спартака вибув основний нападник, але це їх проблеми, зіграє інший.

Завтра теж буде важка гра, але для нас цей матч стане, наче останній. Ми налаштовані на перемогу.

Думаю, що на трибунах у Кошице вболіватимуть і за нас, і за словацький Спартак. І це буде гарно", - відзначив Городов.