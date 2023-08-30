Головне
Світоліна впевнено переграла Фрідзам у першому колі US Open
Вчора 23:01 1416
Павар перейшов в Інтер
Сьогодні 23:09 116
Збірна України з волейболу на ЧЄ стартувала з поразки від чинних віцечемпіонів Європи
Сьогодні 20:28 437
Збірна України поступилась на старті чемпіонату Європи
Сьогодні 19:44 408
Реал близький до підписання 16-річного українського голкіпера
Сьогодні 17:28 1026
Цуренко - Алєксандрова: прогноз букмекерів на матч 2-го кола US Open-2023
Сьогодні 16:37 528
Світоліна - Павлюченкова: прогноз букмекерів на матч 2-го кола US Open-2023
Сьогодні 16:19 764
Дулуб - новий головний тренер ЛНЗ
Сьогодні 16:08 582
Верес проведе благодійний матч проти збірної артистів України
Сьогодні 15:58 397
Ключовий інвестор Металіста 1925 втратив можливість фінансувати клуб
Сьогодні 14:53 864
Прямі трансляції

Гендиректор Металіста 1925: Команда продовжить виступати в УПЛ

Ярослав Вдовенко прокоментував фінансові проблеми клубу
Сьогодні 23:40 174 0
Гендиректор Металіста 1925: Команда продовжить виступати в УПЛ
#Металіст 1925

Джерело - ukrfootball.ua.

Металіст 1925 планує продовжувати виступати в українській Прем’єр-лізі, попри фінансові проблеми.

Про це розповів генеральний директор харківського клубу Ярослав Вдовенко. 

“Мова про припинення існування поки не йде. Є невеликі проблеми, які ми зараз вирішуємо. Власники клубу зараз працюють над питанням, щоб якось переформуватись та перемкнути фінансові потоки, щоб були фінанси не тільки для того, щоб виживати, а щоб ще й підтримувати команду.

Питання про зняття зі змагань зараз не стоїть і не ставилося на жодному рівні. Навіщо тоді ми виходили в Прем’єр-лігу? Команда продовжить грати, Металіст 1925 зараз тренується у звичному режимі. Питання, яке зараз вирішується, не стосується футболістів, цим займаються інвестори.

Тренерський штаб і всі гравці залишаються в команді. Поки нічого не змінюється. Буде прийнято рішення: або трохи урізати бюджет, або залучити інвесторів, щоб нам допомогли. Коли ми грали в Першій лізі, то ми самі не могли впоратись із завданням виходу в УПЛ, тому підключали бізнесові і дружні зв’язки, аби команда витримала навантаження.

Заборгованості із зарплати немає. Ми влітку проходили ліцензування УПЛ і вся заборгованість була погашена в повному обсязі. Я маю на увазі заборгованість, яка виникла під час війни, коли в команді нікого не було – з лютого по квітень. Тут питань немає, можна перевірити у відповідних органах.

Керівництво ще не говорило з командою про фінансові проблеми. Металіст 1925 не припиняє своє існування і продовжує готуватись до наступних матчів у штатному режимі", - розповів Вдовенко.

Раніше голова наглядової ради Металіста 1925 та засновник АES Group Костянтин Валеулін оголосив про припинення фінансування харківського клубу.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці 19176
Брага перемогла Панатінаїкос: результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів Брага перемогла Панатінаїкос: результати матчів кваліфікації Ліги чемпіонів 1349
Колишня українка Заневська не потисла руку улюблениці Лукашенка після матчу US Open - ВІДЕО Колишня українка Заневська не потисла руку улюблениці Лукашенка після матчу US Open - ВІДЕО 1619
Цуренко здолала Жакемо у першому колі US Open Цуренко здолала Жакемо у першому колі US Open 1332
Світоліна - Павлюченкова: онлайн-трансляція LIVE матчу 2-го кола US Open Світоліна - Павлюченкова: онлайн-трансляція LIVE матчу 2-го кола US Open 3877
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 12879
Рекомендуємо
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 131167
Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 18119 3
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 117592
Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського Фанати вимагали крові - тренера рятували вертольотом. Він відпрацював в Африці 21 рік за системою Лобановського 39662 1
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 108440 4
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 33252