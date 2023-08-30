Гендиректор Металіста 1925: Команда продовжить виступати в УПЛ

Металіст 1925 планує продовжувати виступати в українській Прем’єр-лізі, попри фінансові проблеми.

Про це розповів генеральний директор харківського клубу Ярослав Вдовенко.

“Мова про припинення існування поки не йде. Є невеликі проблеми, які ми зараз вирішуємо. Власники клубу зараз працюють над питанням, щоб якось переформуватись та перемкнути фінансові потоки, щоб були фінанси не тільки для того, щоб виживати, а щоб ще й підтримувати команду.

Питання про зняття зі змагань зараз не стоїть і не ставилося на жодному рівні. Навіщо тоді ми виходили в Прем’єр-лігу? Команда продовжить грати, Металіст 1925 зараз тренується у звичному режимі. Питання, яке зараз вирішується, не стосується футболістів, цим займаються інвестори.

Тренерський штаб і всі гравці залишаються в команді. Поки нічого не змінюється. Буде прийнято рішення: або трохи урізати бюджет, або залучити інвесторів, щоб нам допомогли. Коли ми грали в Першій лізі, то ми самі не могли впоратись із завданням виходу в УПЛ, тому підключали бізнесові і дружні зв’язки, аби команда витримала навантаження.

Заборгованості із зарплати немає. Ми влітку проходили ліцензування УПЛ і вся заборгованість була погашена в повному обсязі. Я маю на увазі заборгованість, яка виникла під час війни, коли в команді нікого не було – з лютого по квітень. Тут питань немає, можна перевірити у відповідних органах.

Керівництво ще не говорило з командою про фінансові проблеми. Металіст 1925 не припиняє своє існування і продовжує готуватись до наступних матчів у штатному режимі", - розповів Вдовенко.